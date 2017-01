“Bahnhof berlino colonizza Milano: venerdì 20 gennaio opening party al puro club”

L'etichetta milanese CALLE 3 Records & dj KALOS esportano il night brand tedesco. Venerdì 20 Gennaio ci sarà l'opening party in chiave techno e deep house esclusivamente made in italy. Dalle 23.00 fino alle 12.00 del giorno seguente la consolle sarà accesa e la pista sarà calda al PURO Club di via Gallarate n.200 (MI) e inizierà l'opening party del BAHNHOF Suite, un evento notturno volto a unire musica dal vivo di stampo italo/berlinese, arte contemporanea di artisti emergenti e progetti visivi all'interno di club, spazi abbandonati e post industriali. Il Night brand sarà presente sul territorio milanese una volta al mese abbinando in line up un produttore italiano ad un produttore internazionale per dar maggior risalto agli artisti nostrani e un concetto globale di musica techno italiana come avviene in Germania, Spagna, Inghilterra, Romania e Russia. Per l'opening party si daranno battaglia artisti esclusivamente italiani provenienti da Berlino come KALOS, con il suo nuovo progetto UNDERSCORER in uscita a Febbraio sulla label italo-tedesca Opium Muzik Group rec. (Top djs Booka Shade, Maya Jane Coles, Phunk Investigation, Alberto Ruiz, D-Unity, Tomy DeClerque, Eddie Amador, FRITZ KALKBRENNER, Juliche Hernández, Ivo Toscano, Daniele Petronelli, Karmina milojevic, Jean Aita …). Mentre il panorama nazionale ci delizierà della presenza di Francesco Bassi aka FRANKYE LOVA, pilastro della nightlife milanese, con i suoi tipici suoni tech house, fresco di firma con imponenti label mondiali (Adro Records, La Papillon Records, Subwoofer Records, Only the Best Record, Factory Beat Recordings and Gasoline Records) poi Federico Nicolè, dj torinese e resident del nuovo ed esclusivo party Vinavil, oltre a Ingrid Borderline, dj e produttrice proveniente da Mestre (VE), che si sta distinguendo con set importanti in club di tutta Italia ed estero, anch'essa da poco in proprio con il progetto Calle 3 Records gestito con il dj milanese EMI- Emiliano Cro, che sarà parte integrante del sound system di BAHNHOF con i suoi caratteristici suoni tech-house. A fare da contorno alla serata e all'after, in consolle si alterneranno Tommaso Carozzi e Salerno Luca, freschi talenti della scuderia italo\berlinese. Dalle h 06.00 am verrà aperta l'area ristoro all'interno del club con colazione all'italiana, ma la musica continuerà. Dalle 07.00 del mattino seguirà un after show in cui ogni trenta minuti si alterneranno i djs e producers che partecipano alla serata inaugurale.