"Balcania - Festa balcanica": il 9 giugno al Carroponte, gratis

Venerdì 9 giugno al Carroponte torna Balcania, la festa balcanica con la Nema Problema Orkestar.

Come per gli scorsi anni saranno presenti tutti gli ingredienti necessari per una festa zigana: vino, violini tzigani e ritmi sfrenati.

Nata nel 2004, Nema Problema Orkestar ha dato vita a un progetto di musica di strada mischiando le sonorità dell'Europa orientale con lo swing, il repertorio popolare con quello colto.

Ospiti speciali della serata saranno la cantante Camilla Barbarito e il maestro Fakhraddin Gafarov, virtuoso suonatore di tar, antico strumento a corda che appartiene alla tradizione sonora del Medio Oriente e del Caucaso.