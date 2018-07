"Vacanze a Milano 2018" in piazza del Cannone: tombolate, balli e giochi a premi

Torna il tradizionale appuntamento estivo di “Vacanze a Milano” in Piazza del Cannone dedicato a quanti trascorreranno l’estate in città.

L’iniziativa, promossa dall'Amministrazione Comunale, partirà venerdì 27 luglio e terminerà il 2 settembre.

Come ogni anno, i 450 mq di pista da ballo e gli spazi in piazza alterneranno spettacoli, animazione e intrattenimento a momenti di socialità con giochi da tavolo, danze a volontà, musica diffusa e dal vivo.

Questo il programma completo giorno per giorno

Venerdì 27 luglio 2018

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

INAUGURAZIONE con giochi e balli

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Calypso

Sabato 28 luglio 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

TOMBOLATA - gioco a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Roby e Sonia

Domenica 29 luglio 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

GARA DI BALLO - gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Mistral

Lunedì 30 luglio 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

MERCANTE IN FIERA - gioco a premi

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica con DJ

Martedì 31 luglio 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Animazione microfonica e musica con DJ

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica con DJ

Mercoledì 1 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Animazione microfonica e musica con DJ

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra I Lusien

Giovedì 2 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Lysa Maff

Venerdì 3 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Alta Quota

Sabato 4 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

OPERA QUIZ - gioco a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Davide Band

Domenica 5 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

GARA DI BALLO - gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Stefano Siena

Lunedì 6 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

TORNEO DI SCALA 40 - gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica con DJ

Martedì 7 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

GARA DI POESIA - gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica con DJ

Mercoledì 8 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

CABARET OSPITI - improvvisazione teatrale/gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Battaini

Giovedì 9 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Fil Band

Venerdì 10 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra O. Valentini

Sabato 11 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

TOMBOLATA - gioco a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Nino Terranova

Domenica 12 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

GARA DI BALLO - gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Antonella Russo

Lunedì 13 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

TORNEO DI BRISCOLA - gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica con DJ

Martedì 14 agosto 2018

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.00

CINEMA QUIZ- gioco a premi

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica con DJ

Mercoledì 15 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

FESTA DI FERRAGOSTO

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Calypso

Giovedì 16 agosto 2018

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.00

SCIOGLI LINGUA - gioco a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Davide Taffelli

Venerdì 17 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Mistral

Sabato 18 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - gioco a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Lysa Maff

Domenica 19 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

GARA DI BALLO - gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Marisa Bulgarini

Lunedì 20 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

TORNEO DI BRISCOLA - gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica con DJ

Martedì 21 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

GARA DI POESIA - gioco a premi

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica con DJ

Mercoledì 22 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Lorena Rossini

Giovedì 23 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Battaini

Venerdì 24 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Stefano Siena

Sabato 25 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

CABARET OSPITI - improvvisazione teatrale/gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Alta Quota

Domenica 26 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

GARA DI BALLO - gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Antonella Russo

Lunedì 27 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

MERCANTE IN FIERA - gioco a premi

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica con DJ

Martedì 28 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

TORNEO DI SCALA 40 - gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica con DJ

Mercoledì 29 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Maury Band

Giovedì 30 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Gigi Bastolla

Venerdì 31 agosto 2018

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Calypso

Sabato 1 settembre 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

TOMBOLATA - gioco a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Marcello Minoia

Domenica 2 settembre 2018

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

GARA DI BALLO - gara a premi

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Musica con DJ

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Musica live con Orchestra Made in Italy

Il programma potrebbe subire variazioni per cause non dipendenti dall'organizzazione