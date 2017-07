Torna la balera estiva di Milano: dal 31 luglio al 6 settembre intrattenimento e danze al Parco Sempione

Lunedì 31 luglio, con una grande festa, viene inaugurata la tradizionale balera di piazza del Cannone, all'interno di Parco Sempione, che rimarrà aperta fino al 6 settembre offrendo la possibilità di ballare tutti i giorni dalle 15 alle 23.

Sul palco allestito si alterneranno gruppi che suoneranno musica dal vivo e deejay. 450 i metri quadrati a disposizione della cittadinanza, con una tensostruttura per riparare dal sole e unità con vaporizzatore per combattere il caldo. Presso la Locanda alla Mano inoltre, in programma concerti di musica classica e rock, letture ad alta voce, giochi e intrattenimento.

Come sottolineato dall'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino: " La pista, amata da tantissimi anziani milanesi, da qualche anno è diventata punto di incontro anche per le famiglie, con un mix generazionale che rende il luogo piacevole per tutti".