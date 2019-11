Ballando contro la violenza

La danza e la musica africana saranno le protagoniste milanesi della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Oltre a spettacoli di artisti africani di fama internazionale, sabato 23 e domenica 24 novembre, a Milano vi sarà la possibilità di partecipare a laboratori di danza e una conferenza sul tema del contrasto alla violenza di genere.



La kermesse avrà inizio sabato a Villa Pallavicini (via Meucci 3), dove alle 18.30 si terrà la conferenza e dalle 21.30 si potrà assistere ai concerti di Zelie Adjo, Astou Sek e dell’Afric&Jazz Trio, quest’ultimo vedrà la partecipazione di Sellou Nadege Blagone, étoile della danza afro contemporanea. Si continuerà domenica allo Spazio Aries (Via Montenevoso 16) con i laboratori di danza, dove tutti gli interessati potranno sperimentare le movenze della danza afro contemporanea sotto la guida della stessa Blagone. Corsi che avranno inizio alle 14.30 con il livello base e continueranno alle 16.30 con il livello avanzato.



Partendo dalla giornata del 25 novembre, l’Associazione Sinitah ARCI, organizzatrice dell’iniziativa, ha deciso di accendere i riflettori sulle condizioni delle donne in Africa occidentale. Luoghi dove la mancanza di scolarizzazione e la predominanza del ruolo maschile rendono molto difficile l’affermazione sociale delle donne. “Anche nell’ambito artistico questa disparità è molto sentita e spesso è la stessa famiglia di origine a scoraggiare o impedire alle donne di intraprendere un percorso artistico, anche usando violenza. – spiegano gli organizzatori - In Italia ed in Europa ci sono diverse donne di origine africana di grande talento che, intraprendendo la carriera di danzatrici, cantanti o musiciste, faticosamente sono riuscite a raggiungere i loro obiettivi e a ritagliarsi un posto nel panorama artistico nell’ambito della tradizione culturale dell’Africa Occidentale. Pertanto vorremmo celebrare questa giornata dedicando a queste meravigliose artiste questo evento.”



Per maggiori informazioni e per le prenotazioni scrivere a sinitah@tiscali.it



Sellou Nadege Blagone: è tra le più versatili artiste africane del panorama contemporaneo. Ha un lungo curriculum di importanti esperienze tra cui anche una collaborazione con Selif Keità (noto cantautore del Mali). Conosciuta a livello internazionale ha fatto tournè in tutto il Mondo. E’ una bravissima insegnante di danza, molto richiesta in Europa. Ha lavorato per diversi anni con la compagnia parigina di danza afro contemporanea «La Calebasse» di Merlin Nyakam.



Zelie Adjo è un’artista italo-togolese nata Aflao, cresciuta tra Lomè, la capitale e i villaggi togolesi. Inizia a danzare giovanissima e per ben 10 anni porta il ballo africano in giro per mezza Europa come membro del corpo di danza togolese “Achina” prima e del corpo di “Danza Nazionale del folklore del Togo Ed dell'Ovest dell'Africa”. Alla danza affianca anche la carriera musicale che la vede protagonista in diverse collaborazioni eccellenti e di un album da solista titolato Azonliya.



L'Afric&Jazz Trio è composto da Stefano Corradi (fiati), Abdoullay Ablo Traore (percussioni) e Donat Munzila (chitarra e voce, band che esplora la musica del mondo, da quella del Continente Nero a quella cubana, dal klezmer alla balcanica. Tutto si mescola nel flusso della musica e dell'energia, senza una scaletta precisa, visto che tutto viene deciso al momento sulla base dell'improvvisazione. La stessa integrazione musicale che c'è fra i tre artisti, un milanese, un congolese e uno dei Burkina Faso, ognuno con la propria tradizione che a sua volta si mescola a tango, samba e parecchio altro.