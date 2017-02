"Gran Ballo di Primavera" torna alla Balera dell'Ortica l'8 aprile

Sabato 8 aprile la Balera dell'Ortica ospiterà Gran Ballo di Primavera, l'appuntamento annuale per festeggiare l'arrivo della bella stagione.

Ex Dopolavoro dei ferrovieri, la Balera è stata riportata alla vita nel 2012, dopo quindici anni di silenzio, grazie al lavoro della famiglia Di Furia. Oggi lo spazio, aperto in primavera ed estate, è un luogo particolarissimo di Milano, dove giovani e meno giovani danzano insieme in pista, uniti dalla passione per la buona musica e il ballo. Dalla riapertura è attiva anche una trattoria che serve pietanze abruzzesi e romagnole.

Per il Gran Ballo di Primavera, organizzato in collaborazione con Santeria, è in programma l'esibizione dal vivo di PepperJab e il vinyl dj set a cura di Reverendo Libbo.

Prevendite fortemente consigliate (posti limitati): www.mailticket.it/evento/10033.