Biblioteca degli Alberi, un’estate di eventi per adulti e bambini: il programma

BAM – Biblioteca degli Alberi Milano – progetto di Fondazione Riccardo Catella – presenta Summer@BAM, un programma ricco di appuntamenti culturali dedicato a chi trascorrerà l’estate in Città. Fil rouge del palinsesto, da luglio a settembre, è l’Inno alla Gioia: un omaggio a Ludwig van Beethoven in occasione dei 250 anni dalla sua nascita.

Un'installazione colorata dello street artist Cardeña

La prima iniziativa dedicata a C’è Aria di Gioia a BAM è l’installazione dello street artist Felipe Cardeña “Pop Up Flower”, in collaborazione con Comunicarearte – Atelier Spazio Xpò e Grossetti Arte Contemporanea. Un collage di stoffe colorate e multietniche di centinaia di metri allestito sulle scalinate di BAM fino a domenica 12 luglio, quando la crew dell’artista distribuirà ai presenti pezzi dell’opera, che avrà così una seconda vita.

Il programma estivo

C’è Aria di Gioia a BAM prosegue con

Flashmob Orchestrale: centinaia di giovani allievi ed allieve della Ricordi Music School durante il lockdown hanno studiato la parte musicale dell’Inno alla Gioia. Il video che racconta questa straordinaria esperienza è sul sito dedicato.

Canta la Gioia: un progetto educativo che invita bambini e adulti a studiare il testo dell’Inno alla Gioia composto da Friedrich Schiller: un gioco di voci che sarà raccolto in un video, online sul sito di BAM e di Ricordi Music School. Testi e traccia audio scaricabili dal sito bam.milano.it.

Shakespeare in the Park: Ridiamo la Goia al Re di Atene! - giovedì 16 luglio - sketch teatrali immersi nella natura di BAM dedicati ad alcune delle più famose opere del poeta inglese, da Il Sogno di una Notte di Mezza Estate a La Tempesta

Sinfonia in Movimento, Sinfonia in Voce, Sinfonia in Colori - sabato 29 agosto, sabato 5 e 12 settembre: BAM in collaborazione con Aslico Opera Education realizza tre workshop per bambini per avvicinarli alla Nona Sinfonia, per scoprire il suo linguaggio musicale, il valore e l’energia attraverso il movimento e la body percussion.

Guida all’Ascolto - martedì 8 settembre - BAM ospita Fabio Sartorelli, Professore del Conservatorio Giuseppe Verdi e dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano: un talk nel Parco sulla Nona di Beethoven.

Gli incontri dedicati all'ambiente

Oltre alla musica, anche la sostenibilità è parte di C’è Aria di gioia a BAM:

Staffetta della Sostenibilità - domenica 12 luglio - BAM coinvolge i bambini in un gioco in cinque tappe ispirato agli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Prove cognitive di abilità e di movimento per sensibilizzare al tema del riciclo sostenibile. Ogni partecipante riceverà un attestato e un vademecum sulle buone azioni da compiere per salvaguardare il Pianeta. In collaborazione con Kikolle Lab.

Caccia al Tesoro - sabato 18 luglio – BAM organizza una caccia al tesoro negli angoli più nascosti del Parco alla scoperta della sua ricchezza botanica. In collaborazione con Associazione Dramatrà.

Fioriscono Piante - domenica 19 luglio - un recital dedicato ai fiori e alla forza rigenerante della natura con l’attrice Debora Mancini, accompagnata dalla musica di Daniele Longo e Adalberto Ferrari

Passeggiate BAM - domenica 26 luglio e 30 agosto - continuano le visite guidate tra il design, l’architettura e la natura di Porta Nuova in collaborazione con MAART

Talk natura e sostenibilità - martedì 14 luglio un incontro open air dedicato al tema della sostenibilità con Michele Crisci, presidente Volvo e Fabio Orecchini, giornalista.

Workshop Orto Kids - ogni mercoledì di luglio/agosto/settembre - gruppi di bambini imparano come seminare, piantare, prendersi cura dell’orto e riconoscere gli ortaggi con l’agronoma Francesca Oggioni.

L'idea di "Summer BAM"

"Summer@BAM" è stato ideato da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM. “Alziamo il sipario della programmazione estiva di BAM con un progetto che parte dai bambini e culminerà con Back to the City, un concerto live open air dedicato alla Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven in occasione dei 250 anni dalla sua nascita” - dichiara Francesca Colombo. “In questo periodo di ripresa, che sarà faticosa e richiederà determinazione e coraggio, vogliamo ripartire dalle bambine e dai bambini, dal loro studio e impegno ad affrontare un capolavoro della storia della musica che esalta proprio i sentimenti di rinascita e di fratellanza universale”.

La grande chiusura di Summer@BAM sarà domenica 13 settembre con la seconda edizione del grande concerto live nel parco “Back to the City”, con l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali e il Coro Costanzo Porta di Cremona, diretti da Nathalie Stutzmann, che eseguono la Nona Sinfonia di Beethoven.