Bambini: "on - off", la magia della luce Domenica 15 gennaio allo spazio Teatro 89

Tornano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli allo Spazio Teatro 89 di Milano con la rassegna "Teatro piccolissimo…e non solo": domenica 15 gennaio (ore 11; ingresso 7 euro), nella sala polifunzionale di via Fratelli Zoia 89 è in programma lo spettacolo "On - Off", indicato per i bambini di età compresa tra 1 e 4 anni. Prodotto dalla compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi, lo spettacolo nasce da una ricerca condotta all'interno dei nidi d'infanzia per osservare i bambini e il loro rapporto con la luce e con il buio. In scena un attore e, protagonista assoluta, la luce. Musica e movimenti accompagnano il ritmo dell'accendersi e dello spegnersi delle lampadine, dando vita ad una danza. La luce può essere tutto: un fiore, un cucchiaio, una ballerina, una candela, una giostra, un papà, una mamma o un bambino. "On - Off" è un omaggio allo stupore che i bambini manifestano di fronte alla luce e al loro interesse nel comandarla e nel controllarne l'intensità attraverso gli interruttori. Lo spettacolo asseconda e valorizza la curiosità dei più piccoli verso le fonti luminose: un gioco, ma anche un modo per aiutarli a non aver paura del buio e della notte. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano. Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Domenica 15 gennaio, ore 11. Biglietto: 7 euro. On - Off Età consigliata: da 1 a 4 anni Compagnia: La Baracca - Testoni Ragazzi Regia: Valeria Frabetti Autore: Andrea Buzzetti, Carlotta Zini e Valeria Frabetti Cast: Andrea Buzzetti