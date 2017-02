Bambini: lo spettacolo "Fiume di voce" domenica 19 febbraio allo spazio Teatro 89

MILANO - È dedicato ai bambini di età compresa fra i 12 e i 36 mesi lo spettacolo "Fiume di voce" in programma domenica 19 febbraio (ore 11; ingresso 7 euro) allo Spazio Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89, a Milano, nell'ambito della rassegna "Teatro piccolissimo… e non solo". I neonati e i bambini molto piccoli non sono in grado di capire il significato delle parole, ma capiscono la voce, la riconoscono: la sentono, la ascoltano e ne hanno bisogno per crescere. La voce è come l'acqua che irriga i nuovi germogli e li nutre, goccia dopo goccia. Accompagnate da semplici immagini e da azioni ordinarie, nello spettacolo "Fiume di voce" - prodotto dall'associazione culturale delleAli - le parole e i suoni raccontano la storia di un fiume che, proprio come un bambino, cresce e cambia seguendo percorsi che lo trasformano da sorgente in torrente, poi cascata e infine mare. Sette filastrocche narrano gli aspetti del fiume e le diverse stagioni dell'infanzia con ritmi diversi: proprio come il fiume nasce dalla sorgente per arrivare fino al mare, così, goccia dopo goccia, in scena l'attrice offre dapprima i suoni piacevoli di sillabe ancora prive di significato, poi ai suoni aggiunge le evocazioni e infine le sue parole acquistano un senso, componendosi in frasi e le frasi in storie, per confluire in quel grande mare di altre storie di cui è fatta la vita. Allo stesso tempo, la voce si trasforma in canto, voce che tocca, accarezza, culla e racconta in musica, avvolgendo i piccoli spettatori in una nuova tipologia di relazione, fatta di vibrazioni e ricca di sfumature e vitalità. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano. Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Domenica 19 febbraio, ore 11. Biglietto: 7 euro. Fiume di voce Età consigliata: dai 12 ai 36 mesi Con: Francesca Caratozzolo e Antonello Cassinotti Regia: Giada Balestrini e Antonello Cassinotti Produzione: delleAli teatro