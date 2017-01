Bambini: lo spettacolo "Teo ha le orecchie curiose" domenica 5 febbraio allo spazio Teatro 89

MILANO - È un appuntamento ormai abituale per le famiglie quello della domenica mattina allo Spazio Teatro 89 di Milano: nell'auditorium di via Fratelli Zoia 89, infatti, ogni due settimane vanno in scena gli spettacoli della rassegna "Teatro Piccolissimo… e non solo", rivolti ai bambini e ai loro genitori. Nel corso degli anni, la rassegna, curata da Nicoletta Cardone Johnson, si è via via consolidata, facendo registrare quasi sempre il tutto esaurito. Gli eventi in cartellone, prodotti dalle più note e collaudate compagnie specializzate in spettacoli per la prima infanzia (dal teatro di figura e ombre a quello d'attore, oggetti e pupazzi, passando per il teatro danza e quello musicale), si susseguiranno fino al prossimo aprile: domenica 5 febbraio (ore 11; ingresso 7 euro) è in programma "Teo ha le orecchie curiose", rappresentato dalla compagnia ravennate Teatro del Drago: protagonista assoluto è il coniglietto Teo, dalle orecchie lunghe e curiose. Nella sua giornata, Teo è molto attento a ciò che sente: il trillo della sveglia, il rumorino della pipì nel vasino, lo scricchiolio del biscotto, il canto degli uccellini, il rombo dell'autobus, lo sciabordio delle onde. Ma Teo ha anche una sua musica preferita, che ama ascoltare sdraiato sul divano: alla sera, quando è l'ora della nanna nel suo lettino, ricorda la sua giornata sonora che si conclude nel dolce silenzio della notte. Lo spettacolo è indicato per i bambini di età compresa fra i 2 e i 6 anni. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano. Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Domenica 5 febbraio, ore 11. Biglietto: 7 euro. Teo ha le orecchie curiose Teatro d'attore e di figura Età consigliata: dai 2 ai 6 anni Compagnia: Teatro del Drago Di e con: R. Colombo A. Monicelli, collaborazione di A. Sedioli Musiche: W.A. Mozart