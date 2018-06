Bandabardò in concerto: il 20 luglio al Carroponte

Venerdì 20 luglio Bandabardò si esibirà al Carroponte.

Nata nel '93 a Firenze la band folck rock è riuscita ad affermarsi al di fuori di ogni logica commerciale e di marketing. Questo il suo manifesto: "La Bandabardò ha sposato in pieno la causa dei fricchettoni e del loro leader Fernandez. Siamo per la rivalutazione dei rapporti umani, dei miscugli razziali e culturali. Lottiamo per un mondo a misura di donna e di bambino e per vedere un giorno trionfare allegria e gentilezza".