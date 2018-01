Bando di concorso per la partecipazione al laboratorio teatro Utile 2018 dell'accademia dei Filodrammatici

Accademia dei Filodrammatici di Milano



PROGETTO “TEATRO UTILE 2018”

Il progetto di formazione Teatro Utile 2018, promosso dall'Accademia dei Filodrammatici di Milano, è alla sua 6°edizione e quest’anno intende concentrare la propria attenzione sulla scrittura: giornalistica, drammaturgica, autobiografica.

I temi che uniranno queste differenti forme di scrittura saranno, come negli anni precedenti, la migrazione e l’interculturalità.

Ai laboratori possono partecipare drammaturghi, registi, attori, giornalisti e operatori sociali.

Docenti: Renato Gabrielli, Livia Grossi, Gabriella Grasso

coadiuvati e coordinati dalla docente responsabile del progetto: Tiziana Bergamaschi.

I laboratori si svolgeranno presso l’Accademia dei Filodrammatici, in via Filodrammatici 1, Milano.

Il calendario degli incontri sarà così strutturato:



Laboratorio: “La scrittura autobiografica come luogo d’incontro” – docente Gabriella Grasso

possono partecipare drammaturghi, registi, attori, giornalisti e operatori sociali

2-3-4 marzo 2018, dalle ore 14 alle ore 18

4-5-6 maggio 2018, dalle ore 14 alle ore 18

Inoltre nei mesi di marzo e aprile sono programmati cinque incontri di tre ore l’uno per sperimentare la scrittura autobiografica con dei gruppi di migranti (date da stabilire).



Laboratorio: “Quando mi sono sentito l’altro-Storie di quotidiana diversità” - docente Livia Grossi possono partecipare drammaturghi, registi, attori, giornalisti e operatori sociali

16-17-18 marzo 2018, dalle ore 14 alle ore 20

20-21-22 aprile 2018 dalle ore 14 alle ore 20

Nella settimana dal 19 al 25 marzo si realizzeranno delle interviste con migranti (date da stabilire)



Laboratorio: “L’amplificazione della paura tramite fake news” - docente Renato Gabrielli

la partecipazione è riservata esclusivamente a drammaturghi

Dal 7 maggio al 13 maggio 2018 - dalle ore 10 alle ore 18.



Si può presentare la propria candidatura per un solo laboratorio.

Il costo dei laboratori è a carico dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano, quindi la partecipazione per gli allievi è gratuita.



Ammissione:

Le domande di partecipazione al concorso di selezione, corredate di curriculum vitae e lettera motivazionale, devono essere inviate all’indirizzo: filodram@accademiadeifilodrammatici.it

entro e non oltre il 15 febbraio 2018.



Per ulteriori informazioni consultare www.accademiadeifilodrammatici.it/bandi-aperti/

telefono 02 86460849