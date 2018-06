"Bar Marathon Party": il 23 e il 24 giugno a Base

Bar Marathon Party - l'evento realizzato da Zero, che raccoglie una selezione di bartender della città - arriverà a Base sabato 23 e domenica 24 giugno.

Una staffetta su più postazioni vedrà gli artisti della mixology impegnati nella preparazione di un nuovo cocktail. Ma anche il pubblico potrà esercitarsi con lo shaker e imparare a fare cocktail speciali, grazie al supporto di alcuni tutor pronti a svelare tecniche e segreti di quest'arte. Ad animare la festa anche un dj set.

Si tratta, come scrivono gli organizzatori, di "un evento in cui celebrare Milano come città del cocktail e dell’aperitivo, Milano capitale economica del paese anche nel bere, con le sue grandi aziende e i grandi marchi che sono riusciti a imporsi in tutto il mondo".

Per l'occasione, durante la settimana che precede l'iniziativa, i cocktail bar aderenti proporranno il proprio personale drink in anteprima. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria; per il programma completo: www.eventbrite.it.