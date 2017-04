Barbiere di Siviglia - Mamu - 21 aprile 2017

IL BARBIERE DI SIVIGLIA, di GIOACHINO ROSSINI. OPERA DA CAMERA Venerdì 21 aprile, alle ore 19.30, va in scena a Magazzino Musica Il Barbiere di Siviglia, di Gioachino Rossini, riproponendo il formato di successo dell'Opera da camera. Gli ampi spazi della libreria si trasformano nella piazza di Siviglia, su cui si affaccia il balcone dell'astuta Rosina, che riuscirà a coronare il sogno d'amore con il Conte d'Almaviva, sottraendosi alla vigile custodia di Bartolo, grazie all'aiuto di Figaro, vero protagonista dell'opera. I cantanti interpretano l'omonima commedia di Beaumarchais, su libretto di Cesare Sterbini, ricco di beffe e arguzie che acquistano carica e tensione grazie alla scrittura rossiniana, rendendo quest'opera una delle più celebri nel mondo. L'opera da Camera avvicina il pubblico alla lirica divulgando la musica al di fuori del suo contesto "istituzionale" e accorciando la distanza tra palco e platea. L'opera viene presentata in forma ridotta (dura 1 ½ ora ca.), con l'accompagnamento pianistico al posto dell'orchestra, mentre regia e arie celebri (il libretto è disponibile su richiesta) catturano un pubblico di grandi e piccoli. Allestimento e regia Filippo Pina Castiglioni. Cast: Figaro, Giorgio Valerio; Conte d'Almaviva, Filippo Pina Castiglioni; Rosina, Elena Caccamo; Bartolo, Antonio Russo; Pianista, Eleonora Barlassina. DOVE: Magazzino Musica, Via Soave, 3 QUANDO: Venerdì 21 aprile, ore 19.30 INGRESSO: euro 10,00 con consumazione e libretto DICONO DI NOI - Una sonata e un bicchiere al Magazzino della Musica (Corriere della Sera 28.09.2016) - Al MaMu la classica, in tutta confidenza (Cultweek) - MaMu, lo spazio a Milano per gli amanti della musica classica (Askanews) - Un farfallone amoroso che gira per casa (di A. Lubrano - Arcipelago Milano)