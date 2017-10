bASAr mercatino Solidale propone oggetti e abbigliamento usato vintage a prezzi super bassi. E abbigliamento grandi firme nuovo a prezzi inferiori agli outlet. Per chi ama leggere tanti libri per tutti i gusti... costano come un caffé.

Il ricavato serve per le iniziative di ASA-Associazione Solidarietà Aids Onlus. Con un acquisti sei felice e ci aiuti ad aiutare.