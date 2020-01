Basar mercatino solidale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

ll bASAr è un mercatino sulla falsariga dei Charity shops dei paesi anglosassoni che ASA Onlus organizza per auto- finanziare le proprie attività e i progetti. Il bASAr di ASA è ormai un punto di riferimento a Milano, si tiene il 2° sabato di ogni mese (tranne agosto) dalle ore 10 alle 18 presso la sede dell'associazione in Via Arena 25. Al mercatino solidale si può trovare un po' di tutto: libri nuovi ed usati a prezzi vantaggiosi, oggetti, vestiti usati e nuovi, borse, cappelli, scarpe, e spesso favolose occasioni a prezzi modici. Ma molte persone frequentano il bASAr per l'abbigliamento nuovo donato da stilisti famosi e per oggetti vintage di grande valore. Partecipare è un'occasione per conoscere e sostenere l'Associazione, per raccogliere informazioni e per fare buoni affari oltre che per stare in buona compagnia. I banchi del bASAr sono allestiti dai volontari dell'associazione con articoli donati all'ASA da aziende e privati al fine di ricavare un controvalore in denaro e utilizzarlo per la realizzazione dei progetti e delle attività in materia di informazione e prevenzione. AIUTACI AD AIUTARE.