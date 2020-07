Base Milano, il programma fino a fine luglio tra dj set e aperitivi. Ingresso gratis

Proseguono gli appuntamenti di Stabilimento Base, il programma estivo di Base Milano che invita i cittadini a partecipare a serate musicali, dj set e aperitivi all'aperto nella magica cornice della zona Savona-Tortona. Di seguito il programma delle iniziative fino a fine luglio.

Il programma

- Lunedì 20 Luglio, dalle 18:30 a mezzanotte, LIVE JUKEBOX

Valerio Tirelli, musicista e dj, ma soprattutto collezionista di vinili di immensa qualità da decenni, aprirà il suo set alle richieste del pubblico con dischi che potranno essere portati da casa dalla propria collezione oppure acquistabili in loco. La serata prevede anche un piccolo contest basato sull'apprezzamento del pubblico e un'esposizione di giradischi e mobili radio di antiquariato.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prossimo appuntamento: 27 luglio

- Martedì 21 Luglio, ore 21:15

"I've a dream, I've a film" rassegna cinematografica in collaborazione con Il Cinemino

"Scappa - Get Out" di Jordan Peele

Una rassegna che porta su grande schermo storie di lotte e di conquiste. Quattro appuntamenti tra lungometraggi e corti per parlare di diritti civili e per non soffocare l'umanità. Una selezione pensata dal Cinemino per BASE.

Biglietto: 5 euro in cassa a BASE con possibilità di acquistare in prevendita. Prossimo appuntamento: 28 luglio

- Mercoledì 22 Luglio, dalle 19 all'01.00, PHSYCOPHONO

Una selezione di vinili rari e ricercati che vi trasporteranno nelle zone più remote del mondo. Psychophono è un progetto incentrato sulla World Music, che raccoglie i migliori vinili dagli anni ’50 agli anni ’80 provenienti da diversi angoli del mondo.

Folk e psichedelia da Africa, Caraibi, Sud America, Medio Oriente e Sud-Est asiatico, spesso contaminati dai suoni occidentali (rock, funk, soul e jazz). Vi accompagneranno con brani ricchi di assoli strumentali e ritmi carichi di groove e percussioni, passando dalla Cumbia all’Afrobeat, dal Calypso all’Oriental Exotica e molto altro.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. In programma per tutti i mercoledì di luglio.

- Giovedì 23 Luglio, dalle 19 all’01.00, APE SOUNDSYSTEM

Come ogni anno, con l’arrivo dell’estate si risveglia la voglia di mare, di musica, di... APE. APE SoundSystem è il neonato progetto prettamente musicale di APE che permette di portare la festa ovunque. Un abile team di dj di prima scelta - Michael Crank, Ferrari, Dischi Volandi, Ilaria Gr, Sidi Omar - guiderà il pubblico tra i suoni caldi del funk, passando per i ritmi tribali della techno, le atmosfere oniriche della cosmic-disco e il groove sensuale della house. Il magico mix di elementi che contraddistingue APE da sempre.

Giovedì 23 luglio: Dischi Volandi + Sidi Omar. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. In programma per tutti i giovedì fino a settembre.

- Venerdì 24 Luglio, dalle 19 all’01.00, KARMADROME + NicoNote

Nella cornice delle attività dello Stabilimento Estivo BASE 2020, il venerdì sarà un viaggio sonoro e visivo a cura di Tommaso Toma e Carlo Villa. Gireranno i vinili della musica indipendente UK e USA tra la fine degli anni ‘70 e anni ‘90 e saranno in visione, grazie al grande schermo, una serie di stimoli visivi retromaniaci: patchwork di serie TV dagli effetti distopici come Stranger Things, Sex Education, White Lines e poi videoclip di culto, oltre a ricercate citazioni dei grandi cineasti del ventennio '80/'90 (Wenders, Lynch, Carax, Godard), attraverso alcune delle loro immagini più potenti. Abbiamo bisogno di nutrire il corpo e la mente.

A concludere la serata di questa settimana, il dj set di NicoNote, artista trasversale nota per la sua vocalità e storica dj del Cocoricò, racconterà la scena della disco della riviera anni '90 che ha fatto la storia del clubbing italiano.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. In programma per tutti i venerdì fino a settembre.

- Sabato 25 Luglio, dalle 19 all’01.00, VINYL VIBES

Matteo 'Rufus' Guastoni, aka Rufetti, classe 1972. i suoi dj set in vinile sono fatti di buone vibrazioni, battute mai troppo aggressive, suoni caldi e profondi. Che sia soul, funk, rocksteady, psichedelia, elettronica, rock, i set hanno sempre un filo conduttore molto groovy ma allo stesso tempo rilassato, ideale ad adattarsi in situazioni di ascolto come di "non ballo".

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. In programma per tutti i sabato fino a settembre.

- Domenica 26 Luglio, dalle 15 alle 00.00

Mondonero presenta RADIO DELIVERY, Ricominciare da un ritorno per finire con un nuovo inizio.

RADIO DELIVERY – Retourn è l’iniziativa lanciata da Mondonero che abbina musica e solidarietà.

Nel cortile di BASE Milano, 1 delle 10 tappe in giro per l’Italia, da Nord a Sud, con un furgone allestito a studio mobile per raccontare le realtà musicali della nostra penisola e i loro protagonisti.

Da Milano passando per Roma fino a Palermo, ogni tappa sarà caratterizzata da musica Live, trasmessa in streaming sui canali di Mondonero. Un'occasione per raccogliere fondi a favore delle città ospitanti con una campagna di crowdfunding su produzionidalbasso.it

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.