La battaglia dei cuscini sotto l'Arco della Pace

Pillow Fight Day, la battaglia dei cuscini in pigiama giunta all'ottava edizione, è tornata sabato 1° aprile all'Arco della Pace.

Le regole del gioco erano unicamente queste: presentarsi armati di cuscino, colpire scherzosamente gli avversari in un tutti contro tutti o per squadre, portare un sacchetto per raccogliere le piume alla fine della battaglia. Ma le cose fondamentali da non dimenticare, come sottolineano gli organizzatori, sono euforia e voglia di divertirsi.

L'evento, organizzato da Funmob e CouchSurfing Milan, si è svolto in contemporanea in altre città di tutto il mondo, sempre in modalità gratuita e senza finalità commerciali.

L'anno scorso la pagina Facebook dell'iniziativa contava oltre 17 mila like e i presenti ammontavano a circa un migliaio.