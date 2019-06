Milano, ecco la battaglia di gavettoni al Parco Centro Sociale RCS

Confidando finalmente in un avvio di estate, ecco un evento carico di sensorialità e divertimento per i più piccoli.



L'Accademia Sensoriale ha pensato a voi, e vi aspetta per una battaglia di gavettoni tra genitori e figli, ovviamente ……scalzi sull'erba !



Ci divideremo in due squadre, con maglietta fornita dall’Associazione, la squadra bianca dei papà/mamma e la squadra verde dei figli.



Un campo d’erba, una linea di mezzaria, una mascotte per squadra da difendere ed al PRONTI VIA, la battaglia avrà inizio.



Sarà un’attività sensoriale estiva che svilupperà le percezioni tattili di contatto con il terreno, il lavoro di gruppo, ma soprattutto rafforzerà il rapporto genitore/figlio.



Al termine della battaglia possibilità di fermarsi nel parco. Forniremo un sacchetto pic-nic di merenda (bio e salutare) ad ogni bambino.



Nel parco è presente dopo il pic-nic, un’area giochi con scivoli ed altalena e tanta erba per un bellissimo pomeriggio all’aria aperta, in un parco chiuso e sicuro.



Età: da 3 – 12 anni per i bambini.



Ritrovo ore 15,00 presso il parco del Centro Ricreativo RCS, Via Cefalù, Milano (zona Via Gallarate).Inizio battaglia ore 15,30.



Contributo 15,00 Euro a bambino.

Link di iscrizione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-battaglia-di-gavettoni-62712617126



Termine ultimo per iscriversi: venerdì 28 giugno 2019



Portare asciugamani propri ed un cambio di abbigliamento, oltre ad eventuale telo per pic-nic.



In caso di previsioni e condizioni meteo avverse l'Accademia Sensoriale sarà libera di rimandare o annullare l’evento.



www.sensimipark.it