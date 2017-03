Bau apertivo educativo

Un aperitivo tematico per parlare di "Bon ton canino in città". Saranno nostri ospiti gli esperti di Animal Law, associazione che si occupa, tra le altre cose, di promuovere una cultura del rispetto delle leggi a tutela degli animali. Impareremo insieme a loro l'ABC dei nostri diritti e doveri come proprietari di cani e ripasseremo le regole di comune buon comportamento e senso civico per evitare situazioni spiacevoli. Un simpatico set fotografico con premietti per tutti i nostri pelosi offerti da Farmina.