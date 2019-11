Arriva il bazar di Natale, per riscoprire la magia dell’attesa

Sabato 23 e domenica 24 novembre presso la Libera Scuola Rudolf Steiner si potrà rivivere l’atmosfera magica del Natale, fatta di profumi, sapori, suoni e colori: prende infatti vita il Bazar di Natale, dove è possibile rivivere le emozioni profonde dell’attesa, che nell’infanzia ci hanno donato tanta meraviglia.



I protagonisti della festa saranno i bambini: a loro sono dedicati i laboratori per decorare biscotti e candele, creare sacchettini profumati di lavanda e candele in cera d’api; in falegnameria, potranno realizzare culle per le bambole e poi asce, spade e scudi. Il teatrino delle marionette, a cura del Gruppo Panacea, proporrà Cappuccetto Rosso dei Fratelli Grimm (sabato, 12.00 e 15.00; domenica 11.30, 14.30 e 16.00). Immancabile la “pesca delle meraviglie” e uno spazio gioco per i più piccoli.



Per due giorni alla scuola di via Pini si potranno trovare tante idee per doni speciali, fatti a mano; bambole waldorf in stoffa e i giocattoli di una volta in legno; figure del presepe in lana cardata; decori natalizi e corone dell’Avvento che sarà possibile anche realizzare al momento.



Sui banchetti di artigiani e piccoli produttori ci saranno manufatti unici, abbigliamento e cosmesi naturale, pietre e bijoux, pane bio e tisane. In libreria, con testi accuratamente selezionati, un angolo per la lettura di una fiaba animata. Non mancherà l’Atelier dell’usato, per ridare valore alle cose.



Tra gli eventi musicali: sabato (10.30) il concerto d’apertura con i bambini e i ragazzi della scuola, accompagnati dal Coro LiberIncanto, per la prima volta nella chiesa di San Martino in Lambrate. Domenica si esibirà anche “Èuncoroparticolare”.



Per tutta la durata dell’evento ci sarà la caffetteria curata dai ragazzi, sul tema del viaggio: il bar della stazione, il truck per lo street food, i banchetti orientali. All’ora di pranzo, un’area ristoro con lasagne, polenta, pizzoccheri e (se non piove!) la pizza nel forno a legna.



Nel Bazar di Natale, organizzato grazie all’impegno di genitori, maestri e sostenitori, si percepiscono forti alcune caratteristiche delle scuole steineriane: la cura per le forme, i colori, i materiali dei manufatti; la dedizione al lavoro che volontariamente si offre e che ha un valore altamente educativo. Il ricavato servirà a sostenere il progetto pedagogico.



Per tutta la durata del Bazar ci saranno dei maestri disponibili per colloqui.





Info:

Gruppo Eventi e Comunicazione

eventi@liberascuola-rudolfsteiner.it