Dal 18 al 20 marzo "Be Normal" al Teatro i

Dal 18 al 20 marzo il Teatro i ospiterà Be Normal: una giornata impossibile fra aspirazioni, fallimenti e sopravvivenza quotidiana, lo spettacolo ideato e diretto da Sotterraneo.

Due attori si arrovellano e faticano per fare qualcosa di non meglio precisato, simbolo di una generazione di trentenni in balia degli eventi e vittima di un'ambizione già limitata in partenza. Persone comuni per cui il pubblico prova pietà; tutto poi peggiora fino a diventare un vero e proprio disastro...