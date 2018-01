Concerto di pianoforte: Beatrice Rana al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano

Concerto di Beatrice Rana in Sala Verdi del Conservatorio di Milano, mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 21. Il programma prevede Blumenstück op.19 (R. Schumann), Studi Sinfonici op. 13 (R. Schumann), Miroirs (M. Ravel) e L'Uccello di Fuoco da Stravinskij (G. Agosti).

Oggi Beatrice Rana è tra le pianiste italiane più richieste a livello internazionale. Ha collezionato premi (l’ultimo il Gramophone Award come Young Artist of the Year), collaborazioni con i più importanti direttori e orchestre sinfoniche, successi discografici e unanimi consensi della critica e del pubblico.