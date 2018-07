Venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2018 (ore 10-19), presso Microsoft House Showroom (Viale Pasubio, 21 - Milano) si terrà la seconda edizione di Beauty Gives Back, evento di beneficenza a favore de La forza e il sorriso Onlus.



Come funziona:

All’interno della location troverete gli stand di prestigiosi marchi cosmetici, presso i quali potrete scegliere numerosi prodotti omaggio da portare a casa a fronte di una donazione a favore de La forza e il sorriso Onlus.



La mission:

La forza e il sorriso Onlus da oltre 10 anni organizza laboratori di bellezza gratuiti per aiutare le donne in trattamento oncologico a vedersi di nuovo belle davanti allo specchio e a ritrovare autostima e fiducia in se stesse, insieme a una nuova energia per affrontare le cure.



Le aziende presenti con i propri prodotti:

Alés Groupe

Alfaparf - con i brand Dibi e Olos

Clarins Italia - con i brand Azzaro, Clarins, Hermès Parfums e Thierry Mugler

Beiersdorf

Bottega Verde

Collistar

Estee Lauder Companies - con i brand Clinique, Estee Lauder e Tommy Hilfiger

Framesi

Herbatint

Istituto Ganassini

L'Erbolario

L'Oréal Group

Natura & Benessere

Shiseido



Sostengono l'evento anche:

Avon

Difarco

Kiko



Per maggiori informazioni: beautygivesback@laforzaeilsorriso.it