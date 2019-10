Beauty gives back 2019

Evento di raccolta fondi aperto al pubblico a favore de La forza e il sorriso Onlus.



Beauty Gives Back: venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019, dalle 10.00 alle 19.00, la IFD Gallery di Via Marco Polo 4, a Milano, ospiterà numerosi stand di prestigiosi brand cosmetici, che metteranno a disposizione i propri prodotti per raccogliere fondi a sostegno della mission de La forza e il sorriso.



Tutti i partecipanti potranno, quindi, scegliere i prodotti preferiti e portarli a casa a fronte di una donazione. Presso la location sarà, inoltre, possibile provare alcune esperienze beauty e ricevere consigli di bellezza e benessere presso i corner dedicati:

- Hair-styling, powered by Framesi (per tutta la durata dell’evento);

- Make-up con Gennaro Sorrentino, powered by Clarins (per tutta la durata dell’evento);

- Nutrizione con Paola Di Giambattista – The Healthy Food specialist, powered by Cosmoprof (solo sabato 26 ottobre dalle 11.00 alle 17.00).



La mission

La forza e il sorriso Onlus da oltre 10 anni organizza laboratori di bellezza gratuiti per aiutare le donne in trattamento oncologico a vedersi di nuovo belle davanti allo specchio e a ritrovare autostima e fiducia in se stesse, insieme a una nuova energia per affrontare le cure.



I sostenitori

Alés Groupe; Alfaparf; Avon; Beiersdorf; Bioline Jatò; Bottega Verde; Clarins Italia; Coca-Cola HBC Italia; Collistar; Cosmoprof; Coty; Difarco; Dolomia; Elgon; Ferragamo Parfums; Framesi; Herbatint; Istituto Ganassini; Kiko; L’Erbolario; L’Oréal Group; Montalto; N&B Natural is Better; Sarno Display; Shiseido; Tek; The Estée Lauder Companies Italia; Vagheggi.



Media partner

Mediaset



L’evento è aperto al pubblico e a ingresso libero.



Per maggiori informazioni: beautygivesback@laforzaeilsorriso.it