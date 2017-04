"Becco di rame": il 4 maggio a Bì Teatro

Giovedì 4 maggio al Bì Teatro di Cormano si terrà Becco di rame, lo spettacolo per bambini dai 3 anni, proposto nell'ambito del Festival di teatro per ragazzi Segnali, dal 2 al 5 maggio presso: Teatro Verdi, Teatro Sala Fontana a Milano, spazi di Bì La fabbrica del Gioco e delle arti di Cormano (MI).

Tratto da un fatto realmente accaduto, Becco di Rame, racconta la storia dell'oca Tolosa, che una notte, per proteggere l’aia e il pollaio, in una lotta furiosa con una volpe, perde la parte superiore del becco rischiando di non poter sopravvivere. Un veterinario, il dottor Briganti, ha un’intuizione geniale e crea una protesi di rame che le permette di continuare a vivere una vita normale nonostante la disabilità acquisita.