B & B Day 2017, una notte gratis nei Bed & Breakfast: quali sono quelli aderenti

Al via anche quest'anno alla 11° Edizione della Giornata Nazionale del B&B: il B&B Day. Migliaia di bed and breakfast in tutta Italia offriranno gratis la notte del 4 marzo a quanti prenoteranno un weekend, di due o più giorni, all'insegna dell'ospitalità familiare.

Tutte le strutture aderenti della Lombardia e del Milanese.

"Se prenoti il 4 e il 5 marzo 4 GRATIS paghi solo il 5 marzo; se prenoti il 3 e il 4 marzo 4 GRATIS paghi solo il 3 marzo; se prenoti il 3, il 4 e il 5 marzo 4 GRATIS paghi solo il 3 marzo e il 5 marzo", si legge in una nota dell'organizzazione.

"Siano B&B nei centri storici delle città d'arte o dei borghi italiani, siano dimore di charme e design, ville antiche o casali in campagna i bed and breakfast italiani aderiscono con entusiasmo all'evento del B&B Day, un modo per festeggiare e per diffondere una dimensione dell'ospitalità più intima e familiare", scrive l'organizzazione.

"Il trend positivo è merito anche dei B&B italiani che, negli anni, hanno migliorato notevolmente i loro standard senza far venir meno il rapporto qualità - prezzo che ha contribuito notevolmente a riposizionare sul mercato questa forma di microricettività. Diffusi capillarmente su tutto il territorio italiano, i B&B interpretano un bisogno diverso e più personale di viaggiare", prosegue.

"Il B&B Day è una ottima occasione per sperimentare l'ospitalità regionale italiana e festeggiare insieme ai gestori una formula d'alloggio dalle infinite declinazioni. La diversificazione è in effetti uno dei pilastri del successo dei B&B italiani", conclude la nota.