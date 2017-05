Beerock terza edizione - Domenica 21 maggio 2017

TORNA "BEEROCK", LA GRANDE FESTA A BASE DI BIRRA ARTIGIANALE E MUSICA ROCK LIVE: DOMENICA 21 MAGGIO UN SUPER CONCERTO-TRIBUTO AI MITI DEL ROCK NELL'ANFITEATRO DI VIA ZUMBINI 6, IN BARONA Il Bonaventura Music Club di Milano organizza domenica 21 maggio la terza edizione di BeeRock, una grande festa all'aperto a base di birra e musica, con il patrocino del Comune di Milano-Zona 6, e in collaborazione con il "Comitato Villaggio Barona" Dieci le tribute band che si avvicenderanno sul palco allestito all'esterno del Bonaventura, grazie all'ospitalità della cooperativa sociale "La Cordata", che mette a disposizione l'anfiteatro in cui si svolgerà il concerto. Police, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Nirvana, Rolling Stones, Cure, Doors, Guns' n' Roses, Oasis e U2 i miti del rock che verranno omaggiati dalle dieci band che si esibiranno, ovvero: Pollice (The Police), Chilly Willy (Red Hot Chili Peppers), Raccolta Rock Band (Ac/Dc), Poottana Play For Money (Nirvana), Donkeys Forever (Rolling Stones), Easy Cure (The Cure), The Strangers (Doors), Skin 'n' Bones (Guns' n' Roses), Morning Sun (Oasis) e 4UB (U2). Quattro i birrifici artigianali presenti alla manifestazione: Hordeum (Novara), Birrificio Barona (Milano), The Wall (Varese) e un nuovo birrificio che verrà presentato in esclusiva in occasione di questa edizione, che presenteranno una selezione delle loro produzioni. Mattatore della manifestazione il dj e presentatore Tony Esse, direttamente da Musik Connections, la trasmissione dedicata alla musica che va in onda su Lomabardia Tv (canale 99 del dig. terr.) e Lodi Crema TV (canale 111 del dig. terr.), che introdurrà le band e coordinerà lo staff di Musik Connection, presente all'evento. BeeRock non sarà soltanto una grande festa per gli appassionati di birra e rock, ma anche un evento a misura di famiglie: a far da sfondo a questa iniziativa, infatti, non mancheranno il mercatino dell'usato e degli artigiani, iniziative per i più piccoli, bancarelle, installazioni e punti di ristoro per pranzare e cenare. Direzione artistica in collaborazione con Simone Contiero Ingresso gratuito. Apertura cancelli ore 13. Inizio live ore 14.00 Ci saranno due ingressi: dal carrabile di Via Zumbini 6 e dal parco del Villaggio Barona. Iscrizioni per partecipare al mercato, con uno spazio 3m x 3m: mail a com.villaggiobarona@libero.it, oppure Elena al 3477179601, ore pomeridiane. Come arrivare Bonaventura via zumbini 6 milano 20143 Metropolitana FAMAGOSTA,ROMOLO Autobus 71,76,95 90,91, Uscita tangenziale ovest ASSAGO DIREZIONE MILANO FAMAGOSTA Vi aspettiamo!!! ******************** Media Partners Musik Connection, Lomabrdia Tv e Lodi-Crema TV Technical Partner Master Music Srl (fornitura di parte della backline)