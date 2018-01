Befana antifascista all’Anpi barona il 7 gennaio 2018

ANPI Barona, in occasione dell’Epifania, organizza domenica 7 gennaio 2018, alle ore 12,30, al Ristorante La Magolfa (via Modica, 8 – Milano), una grande Festa Partigiana: la Befana Antifascista.



La festa, che coincide con l’apertura del tesseramento della sezione, prevede la musica di Bataquaerch e Ashpipe, oltre alla tradizionale lotteria con numerosi premi.

“Questa festa è ormai un appuntamento tradizionale per tutti gli antifascisti della zona – dichiara Ivano Tajetti, presidente dell’ANPI Barona – Sarà un’opportunità per trascorrere insieme un pomeriggio in allegria, con giochi, musica, ospiti a sorpresa, all’insegna dei valori che ci accomunano: quelli della Resistenza”.



Il menù, che comprende antipasto, bis di primi, secondi, bevande, panettone e caffè (a richiesta è possibile avere piatti vegetariani) costa 25 euro. Per prenotazioni e informazioni: anpibarona@fastwebnet.it, telefono: 02817833, cell. 3391276273.