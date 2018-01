Il 6 gennaio tornano i motociclisti della Befana: corteo da corso Sempione

Sabato 6 gennaio, per l'Epifania, torna la tradizionale Befana benefica dei motociclisti, il raduno di centauri che dal '67 sfila per le vie della città.

La manifestazione -organizzata da Moto Club Ticinese, da un Comitato Organizzatore, con il patrocinio della FMI, della Provincia e del Comune di Milano- vede anche per questa 51esima edizione l'impegno dei motociclisti nell'ambito del sociale. Quest'anno, infatti, i partecipanti porteranno diverse offerte -dolciumi, indumenti, giocattoli e prodotti per l'igiene personale- da destinare ad alcuni istituti di Milano per persone affette da disabilità.

I motociclisti sfileranno da corso Sempione (angolo con via Melzi d’Eril) alle ore 10. Il corteo prevede due fermate: presso l’istituto “Don Orione” in via Caterina da Forlì 19 e presso l’Istituto “La Sacra Famiglia” in Piazza Mons. Moneta,1 (a Cesano Boscone).