"La Befana On Ice": il 6 gennaio al Mediolanum Forum

Per l'Epifania nell'Area Multisport del Mediolanum Forum di Assago (MI) è in programma La Befana On Ice, un evento che vede protagonisti: la vecchina portatrice di dolci, i bambini e pattinatori professionisti.

In pista con salti e coreografe: Valentina Marchei e Ondrej Hotarek (coppia di artistico), Charlene Guignard e Marco Fabbri (coppia di danza) e Matteo Rizzo (singolo artistico). Di seguito il programma della giornata.

-Dalle 10 alle 12:30

Grande festa sulla pista ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago.

-Dalle 10 alle 11 pattinaggio libero con la Befana e i campioni di pattinaggio di Ice Lab

-Dalle 11 alle 11:20 esibizioni degli atleti di Ice Lab

-Dalle 11:20 alle 12.10 pattinaggio libero con la Befana e gli atleti di Ice Lab

-Dalle 12:10 alle 12:30 esibizione degli atleti di Ice Lab

-Dalle 15 alle 18:30 pattinaggio libero insieme alla Befana (ai primi 100 bimbi che arriveranno con la Tessera di PinAndGo la Befana regalerà una sacchettina con tante sorpresine anche di Focus Junior).