Epifania, al Villaggio delle Meraviglie dei Giardini Pubblici arriva la Befana

Il Villaggio delle Meraviglie si conclude il 6 gennaio con l’arrivo della Befana. La cara vecchietta, protagonista di tanti racconti e film del periodo, incontrerà i bambini e le famiglie nella casa che ha ospitato finora Babbo Natale e Mamma Natale. Un ultimo giorno all’insegna dell’allegria e della festa, soprattutto per i bambini, che portando la propria Calza della Befana potranno riempirla con le tradizionali caramelle di Herbamelle Milano srl.

Una domenica 6 gennaio di divertimento anche con le attrazioni, i personaggi come gli Elfi, Fiocco di Neve che animeranno con musica e danze la giornata, come hanno fatto per tutto il periodo delle feste.

Ultimo giorno anche per uno dei simboli del Villaggio - giunto alla dodicesima edizione - la pista di pattinaggio, la più grande del Nord Italia con i suoi 1000 mq e le doppie piste parzialmente coperte e riscaldate, dove grandi e piccini possono patinare anche a ritmo di musica.

Una domenica speciale vi aspetta al Villaggio delle Meraviglie e se vi presentate con i titoli di viaggio Trenord potete usufruire di sconti sulle attrazioni.

Il Villaggio delle Meraviglie, organizzato da AO GROUP di Ambra Orfei e Gabriele Piemonti, Orizzonte di Renato Zocchi e patrocinato dal Comune di Milano – ospita anche Il Magico Circo degli Elfi, le Slitte di Babbo Natale, le Pazze Slitte Volanti, il Regno di Ghiaccio, la pesca al Pinguino, Viaggio al Polo Nord, la Scalata di ghiaccio, ma anche le casette dei Dolciumi, il Mercatino degli Elfi e la novità di questa edizione, l’Albero di Natale giostra senza barriere architettoniche.

Non mancano le gustose proposte dello street food delle feste: nelle casette in legno si possono trovare frittelle, cioccolata calda, panini, piatti caldi, vin brulè, bombardino e tante altre golosità.