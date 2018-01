I 'Bella domanda' al Teatro Pime

Sabato 27 gennaio alle 21 i BELLA DOMANDA saliranno sul palco del Pime con il loro nuovo imperdibile 'sciò teatrale'. Un rocambolesco storytelling, un attore stanco del suo socio.

Una crisi di coppia, una coppia in crisi, l'uno che diventa l'altro: crasi di coppia. Sul filo del paradosso e del surreale, della vendetta e del 'non sense' può esistere il luogo e il tempo dove i ruoli si ribaltano fino a confondersi e a confondere. La quotidianità non è mai stata così folle?

BELLA DOMANDA Sabato 27 gennaio 2018 – Ore 21. Bella Domanda sciò a teatro Teatro Pime | via Mosè Bianchi 94 – Milano.