Ben Harper e Charlie Musselwhite in concerto: il 23 e il 24 aprile al Fabrique

Ben Harper e Charlie Musselwhite si esibiranno in concerto al Fabrique di Milano il 23 e il 24 aprile 2018.

Benjamin Chase, noto come Ben Harper, è nato nel '69 a Claremont, California, ed è in questo stato che ha iniziato a strimpellare le chitarre vendute nel negozio dei nonni. Da sempre appassionato di blues, Ben Harper si ispira anche a artisti come Jimi Hendrix e Bob Marley.

Charlie Musselwhite, classe '44 e originario del Mississippi, ha iniziato a suonare blues come armonicista nei locali del Tennessee. Nel corso di una lunga carriera musicale, Musselwhite ha collaborato con artisti del calibro di Shakey Horton, calcato moltissimi palchi in tutto il mondo e fondato il White blues movement.

Harper e Musselwhite, entrambi vincitori di un Grammy Award, hanno collaborato al nuovo disco No Mercy in This Land, in uscita il 30 marzo 2018. Il progetto include storie ed esperienze dei due artisti e di un'America perennemente in lotta per la sopravvivenza.

Il concerto del 23 aprile risulta sold out; mentre i biglietti per il 24 aprile sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.