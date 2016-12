Ben Watt e Bernard Butler: il 22 febbraio alla Santeria

Mercoledì 22 febbraio la Santeria Social Club ospiterà il concerto di Ben Watt con Bernard Butler.

Attivo nel panorama musical dal 1981 come musicista, deejay, produttore e presentatore radiofonico, Ben Watt arriva per la prima volta in Italia per presentare Fever Dream, suo ultimo album realizzato insieme a Bernard Butler.

Fever Dream è una miscela equilibrata di soft rock con rimandi agli anni '70. Durante il live Watt e Butler suoneranno brani tratti dagli ultimi due lavori Fever Dream e Hendra, oltre a una selezione dei pezzi più famosi degli Everything But The Girl, duo alt-pop di cui Watt ha fatto parte per quasi un ventennio.