Darsena, torna la benedizione delle barche: passaggi gratis a bordo per tutti (prenotando)

Fare risorgere una tradizione pittoresca e permettere alle acque dei Navigli di rivivere all'insegna dello sport. Questo l'obiettivo dell'iniziativa che porterà in Darsena la benedizione delle barche. Presente alla celebrazione, che si terrà sabato 11 gennaio, padre Ciro Sicignano, parroco di S. Antonio di Padova a Corsico.

"Capitolo zero di quella che speriamo diventi una tradizione meneghina", scrivono gli organizzatori della Canottieri San Cristoforo che promuovono l'evento gratuito e senza fini di lucro. L'appuntamento è per sabato 11 gennaio in Darsena. Alle 11 è prevista la partenza dai pontili della Canottieri San Cristoforo (il ritrovo è alle 10:30); mentre alle 11:30 in Darsena si terrà la benedizione di tutte le imbarcazioni presenti.

"Chi vuole un passaggio in barca può contattare la Canottieri San Cristoforo allo 024239097", specificano gli ideatori dell'evento, che invitano anche chi volesse scendere in acqua con una imbarcazione propria a contattare l'associazione, perché possa gestire al meglio 'la flotta'.

"Dalla fatica del remo e della pagaia può scaturire un clima di amicizia che favorisce il sentirsi parte di una comunità - si legge sulla pagina Facebook dedicata all'iniziativa -. Per costruire insieme una città sempre più bella in cui ognuno di noi possa essere un cittadino rispettoso con la voglia di prendersene cura e il coraggio di difenderla".