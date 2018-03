Live di Benjamin Clementine: il 19 luglio al Magnolia

Benjamin Clementine si esibirà per il pubblico del Magnolia il 19 luglio, in occasione del tour di presentazione del suo ultimo album I Tell A Fly, i cui brani verranno proposti a fianco dei suoi pezzi più celebri.

Classe '88 il musicista, cantante e poeta britannico Benjamin Sainte-Clementine, dopo un percorso come artista di strada, ha debuttato sulla scena musicale nel 2015 con il disco At Least For Now​, dedicato alle vittime dell'attacco terroristico a Parigi e premiato con il Mercury. I testi di Clementine, spesso d'ispirazione autobiografica, parlano di vita quotidiana, momenti difficili e attimi vissuti intensamente.

Biglietti in vendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 12 di giovedì 15 marzo. Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation (http://www.livenation.it) dalle ore 12 di mercoledì 14 marzo.