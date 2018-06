Benji & Fede ospiti speciali al "Pride" sabato 30 giugno

Benji e Fede si esibiranno dal vivo a Milano, in porta Venezia, sabato 30 giugno in occasione di Milano Pride 2018.

"Saremo su quel palco per ricordare a tutti che l’amore è amore e, come la musica, deve solo unire" hanno scritto i due artisti in un post pubblicato su Facebook, "la strada per la parità dei diritti è lunga e c'è ancora molto da fare per raggiungere la piena eguaglianza, ma saremo lì in piazza tutti insieme per dire che noi vogliamo e crediamo in un futuro così". Il duo di artisti animerà quindi la sfilata dell'orgoglio Lgbtqia in partenza alle 16 del 30 giugno da piazza Duca d'Aosta (ritrovo alle 15) e in arrivo a Porta Venezia. Proprio qui Benji e Fede canteranno i loro brani più noti.

Benjamin Mascolo e Federico Rossi, popolarissimi tra gli adolescenti, si sono conosciuti nel 2010 attraverso Facebook e hanno iniziato a collaborare pubblicando le prime cover sui social. I due hanno acquisito sempre maggiore notorietà fino ad arrivare a Sanremo, ricevere la certificazione platino per il loro secondo disco 0+ e vincere gli MTV EMA 2016 a Rotterdam per il Best Italian Act. L'ultimo lavoro del duo, Siamo solo noise, è uscito lo scorso marzo ed è stato anticipato dai singoli Buona fortuna e On Demand, quest'ultimo realizzato in collaborazione con il rapper Shade. L'11 maggio 2018 è uscito il terzo singolo estrato dall'album, Moscow Mule.