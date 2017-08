Beth Hart in concerto: il 14 novembre al Dal Verme

Martedì 14 novembre Beth Hart canterà per il pubblico del Teatro Dal Verme in occasione del tour di supporto a Fire On The Floor, il suo ultimo album.

La cantautrice statunitense è diventata famosa nel '99 quando il suo brano LA Song (Out of This Town) è andato in onda per l'ultima puntata di Beverly Hills 90210. Da allora Beth Hart ha ricevuto una nomination al Grammy Award, ha collaborato con artisti come Joe Bonamassa e Slash e scalato le classifiche degli album blues con i lavori Seesaw (2013) e Bang Bang Boom Boom (2012). Nel 2016 inoltre ha partecipato al Prince Tribute cantando Purple Rain, con una performance che le è valsa l'appellativo di "miglior voce femminile"