Mostra fotografica bipersonale di Elisa Santoro e Salvatore Uccello.

A otto mesi dalla prima edizione della mostra Bianco & Stinto tenutasi a marzo sempre presso ChiAmaMilano, Elisa Santoro e Salvatore Uccello propongono nuovamente questo progetto che guiderà l’osservatore in un itinerario paradossale tra il minimalismo urbano e l'estetica dell'abbandono.

La mostra si compone di coppie di immagini che celebrano l'armonia compositiva permettendo all'osservatore di scoprire un nuovo senso estetico che non riguarda solo il bello oggettivo ma anche il fascino celato nel degrado.

Il titolo riprende il dualismo concettuale ed espositivo, rimarcato anche a livello cromatico dove l'essenzialità delle città è mostrata in un asettico bianco & nero, mentre il disordine dei luoghi in disuso è enfatizzato dal colore. Un colore stinto, bianco & stinto.

Sarà disponibile una dettagliata guida che permetterà di comprendere al meglio le fotografie dei due artisti milanesi.

Gallery