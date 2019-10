Autunno a Milano, ecco il 'Foliage day' alla Biblioteca degli Alberi: il super evento gratis

Una giornata dedicata all’autunno, allo spettacolo della natura, ai suoi nuovi colori e profumi. Sabato 12 ottobre BAM – Biblioteca degli Alberi Milano – progetto della Fondazione Riccardo Catella, presenta Foliage day. La giornata prevede un ricco programma, dalle prime ore del mattino fino a sera. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, previa iscrizione obbligatoria.

Il programma del Foliage day alla Biblioteca degli alberi

- BAM meets FAI, 10 – 17:30: durante le Giornate FAI d’Autunno, BAM ospiterà il FAI offrendo ai BAMFRIEND visite guidate alla scoperta della varietà botanica del Parco.

- La palestra della lettura, 10 – 13: un appuntamento in collaborazione con la Scuola di Teatro Paola Grassi per insegnare agli adulti a padroneggiare la parola scritta e a scoprire la propria voce.

- Foglie, colori e libri d’artista, 10 – 12: un workshop in collaborazione con Kasa dei Libri dedicato ai bambini per conoscere e rispettare la natura di BAM.

- Picnic and Music in the Park, 13 – 15: nei prati di BAM per un picnic: bring your own basket, il cesto fai da te, o il panino sostenibile Mesdì (realizzato dallo chef Claudio Sadler, sarà acquistabile al prezzo di 15€ a questo link e dovrà essere ritirato presso il Volvo Studio). Momento musicale con il quintetto Dirty Dixie Jazz Band e lo spettacolo degli artisti di strada “Les Montgolfieres”.

- Torneo di bocce, 15 – 17: una gara di bocce in collaborazione con Distretto Isola. Oltre alla coppia più abile, sarà premiata anche la coppia più creativa: i partecipanti dovranno indossare un particolare ispirato alla natura.

- Performing Arts in the Park: gli alberi maestri di BAM, 17 – 21 (due sessioni da 75 minuti): BAM in collaborazione con Campsirago Residenza guiderà lo spettatore in un viaggio a tappe creato apposta per la Biblioteca degli Alberi. Una performance artistica dove il pubblico diventa protagonista, guidato da una compagnia di attori e ballerini.

Come partecipare alle iniziativa del Bam Biblioteca degli alberi

Per poter partecipare gratuitamente a tutte le iniziative BAM è necessario iscriversi su www.bam.milano.it. Con una membership annuale puoi diventare BAM FRIEND e contribuire anche tu alla cura della Biblioteca degli Alberi e vivere tante esperienze culturali.