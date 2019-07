Alla Biblioteca degli Alberi arriva un concerto gratis della Filarmonica della Scala

Tenetevi liberi domenica 8 settembre, perchè presso la Biblioteca degli alberi, in Porta Nuova, si terrà un concerto gratuito della Filarmonica della Scala, "Back to the city", dedicato al rientro in città dopo le vacanze estive.

I brani eseguiti

Tra i brani eseguiti dai musicisti - in totale 40 - il "Barbiere di Siviglia" e "L'italiana in Algeri" di Rossini, "La Traviata" di Verdi, "Cavalleria Rusticana" di Mascagni. Il pubblico potrà (ri)scoprire le musiche eseguite dal vivo nell'area cedri, in 2000 metri quadrati di manto erboso.

Il calendario degli appuntamenti

L'appuntamento dell'8 settembre rientra nel ricco calendario degli appuntamenti - concerti, incontri, letture e workshop - a cura di Fondazione Catella, ancora in fase di definizione e che entrerà a pieno regime a partire dal 2020.

Prenotazioni