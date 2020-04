La Biblioteca degli Alberi chiede ai bambini di disegnare il parco: ecco come fare

BAM@HOME, la programmazione digitale di Biblioteca degli Alberi Milano, si arricchisce con nuovi contenuti dedicati a grandi e piccini: pillole di botanica, un workshop per bambini e uno showcase di Covidart2020.

La Botanica di BAM per scoprire il parco

Nella sezione "La Botanica di BAM" si parlerà della cura e della manutenzione del parco durante questa primavera. La natura è in movimento e AG&P sta procedendo al primo taglio dei prati e alla loro concimazione. Operazioni importanti che consentono di infittire i tappeti erbosi e prepararli al meglio. Nel frattempo germogli e boccioli cominciano a spuntare in ogni angolo del parco, sempre più numerosi e variopinti e alcune specie sono già in piena fioritura! Il cerchio dei Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, con i suoi 42 esemplari, si è vestito di nuovi colori: i suoi fiori sono talmente carichi e numerosi che Piazza Einaudi sembra costellata di candide nuvole bianche BAM, in collaborazione con Kasa dei Libri, offre un nuovo momento di divertimento per i più piccoli e le loro famiglie con “Che memoria da albero”. Dopo aver scaricato il kit gioco e letto la storia di un acero, i bambini potranno scegliere un ricordo felice trascorso al parco, accanto a un albero, mettersi nei suoi panni e immaginare cosa pensa, cosa spera e cosa desidera.

Tutti i disegni da inviare

L’immaginazione e la fantasia daranno vita a una storia e un disegno che potranno essere inviati a info@bam.milano.it o condivisi sui social network utilizzando l’hashtag #WeAreBAM. Infine, sempre nella sezione BAMoment: lo showcase di Covidart2020, un progetto realizzato da Comunicarearte - Atelier Spazio XPO. Dopo i workshop di street art realizzati l’anno scorso da BAM, il sito ospita una selezione di lavori della prima mostra di urban art ai tempi della quarantena da COVID19, nata da una call pubblica volta a incentivare la produzione e la condivisione di cultura in un momento in cui i luoghi tradizionali a lei deputati sono inaccessibili. Il valore di fruibilità dell’arte assume una nuova forma: artshow da casa propria o negli atelier, sui balconi o dalle finestre, lungo i percorsi in prossimità delle abitazioni o fotomontaggi di esterni, o ancora disegni sulle autocertificazioni.

Tutti i contenuti sono disponibili sul sito dedicato.