Domenica 17 giugno biciclettata per single a NoLo

Pedal-ate? Sì, pedali-amo!!, questo il nome della biciclettata organizzata da Meetic in collaborazione con Hug Milano, che partirà domenica 17 giugno, alle 10:30, da Hug Milano, nel quartiere a nord di Loreto.

L'iniziativa, rivolta ai single tra i 30 e i 50 anni, permetterà di scoprire murales, palazzi Liberty e angoli nascosti di NoLo sotto la guida di WonderRide. Il ritrovo è fissato da Hug, l'ex fabbrica di cioccolato che di recente ha riaperto sotto forma di locale e spazio di lavoro.

Per la pedalata, che durerà circa due ore e mezza, sarà possibile portare la propria bicicletta o noleggiarne una da Hug (prenotazione in anticipo obbligatoria). Il costo d'iscrizione comprende caffè e brioche alla partenza e un pic-nic finale. Per maggiori info: eventimeetic@meetic-corp.com.