Big summer free party

La FreesoundMp di Marco Piazza in collaborazione con il Comune di Bresso, in occasione dell’apertura della stagione estiva presenta il: BIG SUMMER PARTY BRESSO.

Presso l’area pubblica ISO RIVOLTA Via Vittorio Veneto 66 dal 14 al 16 Giugno sarà organizzato un week end di eventi, attività e intrattenimenti sia diurni che serali per tutti i cittadini dei Comuni del Parco Nord e della Monza Brianza; creando in un unico contesto di divertimento e svago sinergia e aggregazione tra gli stessi cittadini e le attività commerciali presenti sul territorio.

Anche in questa occasione freesoundmp sostiene la solidarietà con l’associazione Vite diverse ONLUS

A FAVORE DEI DISABILI E DEI BAMBINI AUTISTICI



Queste tipologie di eventi ci permettono di creare sia rete tra le aziende presenti per i fabbisogni loro e dei loro dipendenti, quanto con il nostro pubblico invitato e presente che sarà veicolato a tenere le stesse come punto di riferimento per i loro fabbisogni presenti e futuri.

Oltre al palco nell’area prescelta verranno predisposti spazi adibiti all’intrattenimento sia ludico che culturale, ad attrattive come, gonfiabili e giochi interattivi basati su A/R (realtà aumentata) , punti di ristoro sia food che beverage e uno spazio fieristico per le attività commerciali del territorio dove oltre a raccogliere nuovi contatti potranno effettuare atto di vendita.

Il palinsesto degli eventi avrà una sequenza ben precisa, studiata per intrattenere e coinvolgere con varie attrattive ogni componente della famiglia, inserendo l’intervento degli ospiti Vip nelle fasce orarie di grande richiamo per il pubblico. Sabato e Domenica dalle 10.00 del mattino intrattenimenti e iniziative con corsi gratuiti aperti al pubblico sia per grandi che piccini.

Programma serale :

Venerdì 14 Giugno

Da radio 105 Dj Mitch ed ospite Speciale Mister AX

Sabato 15 Giugno

Astol & Daniel dal Talent di Amici

Domenica 16 Giugno

7s8 Settesotto Feat Marco Venturini studio 3