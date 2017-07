Biglietti concerto Coldplay a Milano ora in vendita su TicketOne: come acquistarli

Biglietti per i concerti dei Coldplay a San Siro di nuovo disponibili e in vendita.

Sembrava impossibile - dopo che i ticket per le due date di San Siro erano andati letteralmente a ruba, coi sold out raggiunti in pochi minuti - ma verso le 21 di domenica 2 luglio TicketOne ha messo in vendita nuovi biglietti per il concerto dei Coldplay a Milano.

In rete - dove "l'affare" vendo e acquisto biglietti dei Coldplay è cresciuto a dismisura - si trovavano ticket rivenduti a prezzi folli - proprio dalla vendita lampo degli ingressi per le tappe della band britannica era nata l’indagine sul secondary ticketing -, ma adesso è possibile acquistare i biglietti attraverso il canale ufficiale TicketOne.

Biglietti concerto Coldplay a Milano San Siro

I biglietti per i concerti dei Coldplay a Milano di lunedì 3 e martedì 4 luglio nuovamente in vendita su TicketOne sono per i settori “Primo Anello Numerato”, “Secondo Anello Numerato” e “Terzo Anello Numerato”. Per tutti i biglietti, TicketOne informa che la visione è “laterale” e “limitata”, ma probabilmente ai fan che da mesi vanno alla ricerca disperata di un biglietto è un dettaglio trascurabile.

I biglietti sono acquistabili online direttamente sul sito TicketOne, dimostrando di non essere un “robot” - prassi necessaria per evitare proprio il secondaty ticketing - e seguendo tutte le istruzioni, scegliendo l'opzione "ritiro sul luogo dell'evento".

Biglietti concerto Coldplay a Milano: i prezzi

I biglietti per il concerto dei Coldplay a Milano ora in vendita vanno dai 46 euro del terzo anello agli 86,25 del primo.

I biglietti in vendita per il 3 e 4 luglio