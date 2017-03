Milano, ecco i nuovi biglietti per il concerto dei Coldplay a San Siro del 3 e 4 luglio: tutte le info

Saranno nuovamente in vendita i biglietti per il concerto dei Coldplay a San Siro in programma per il 3 e 4 luglio. Lo ha comunicato Live Nation con una nota nella mattinata di mercoledì. I tagliandi saranno disponibili su TicketOne dalle 11 di giovedì 23 marzo.

In particolare, a seguito di un sopralluogo da parte della produzione del gruppo, nel quale è stata definita l’esatta posizione del palco e degli ulteriori ingombri, sono stati "creati" alcuni settori che fino ad ora non era stato possibile mettere in vendita.

I primi ticket erano stati messi in vendita a ottobre ed erano andati sold out pochi minuti dopo l'apertura delle vendite scatenando proteste e polemiche legate al secondary ticketing. Per questi tagliandi il limite di acquisto è di 6 biglietti per transazione.