Coez aprirà il Rugby Sound Festival con un concerto imperdibile. Orari e biglietti

Venerdì 26 giugno Coez, cantautore e rapper italiano di fama internazionale, aprirà il Rugby Sound Festival, uno dei festival più attesi dell’estate, all’Isola del Castello di Legnano. L'artista si esibirà per primo all'interno del festival - giunto quest'anno alla sua ventunesima edizione - con un esclusivo concerto dal vivo.

Coez

Continua l'ascesa di uno dei rapper più apprezzati dal pubblico italiano: nel gennaio 2019 ha presentato in anteprima il nuovo singolo “È sempre bello” a Milano e Roma con una proiezione del videoclip sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo e sulla facciata del MAXXI, alla presenza di centinaia di persone. Il brano è stato il singolo italiano più ascoltato su Spotify Italia nel 2019, nel gennaio 2020 è stato quindi scelto dalla piattaforma streaming come primo artista italiano per lanciare il format Spotify Singles, occasione che lo ha portato a registrare nei prestigiosi studi di Abbey Road una versione inedita di “La tua canzone” e una cover di “Via” di Claudio Baglioni.

Coez è stato, infine, super ospite durante la quarta serata del 70° Festival di Sanremo insieme a Gianna Nannini, con cui ha cantato il brano “Motivo”.

Biglietti

I biglietti del concerto del 27 giugno sono disponibili on-line.