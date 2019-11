“San Siro canta Max": Max Pezzali in un mega concerto. Orari e biglietti

Venerdì 10 luglio Max Pezzali arriva in un mega concerto a San Siro.

Il concerto

La data del 10 luglio rappresenterà uno speciale ed unico concerto in cui Max canterà i grandi successi come "Nord Sud Ovest Est", "Sei un mito", "Come mai", fino ai brani più recenti. Lo stadio si trasfomerà in un vero karaoke a cielo aperto, per celebrare i 30 anni di carriera di uno degli artisti italiani più amati, in un viaggio indietro nel tempo.

Biglietti

I biglietti sono disponibili on-line su Ticketone.it a partire dalle ore 11 di venerdì 29 novembre e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11 di mercoledì 4 dicembre.