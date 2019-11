Marracash di nuovo sold-out: il rapper aggiunge una terza data al Forum di Assago

Anche il secondo concerto di Marracash al Forum di Assago è andato sold-out in poche ore. E il rapper milanese, dopo le date di venerdì e sabato 4 aprile, ha aggiunto un terzo show per sabato 18 aprile.

I ticket saranno disponibili prevendita su Ticketone.it a partire dalle 17.30 di Martedì 12 novembre.

Persona, il nuovo album di Marracash

Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, ha pubblicato il suo ultimo album il 31 ottobre. "Persona", questo il titolo del lavoro, ha esordito "al primo posto delle classifiche dei dischi e dei vinili più venduti della settimana, nonché al primo posto della classifica Top Singoli con 'Supreme - l'ego' e 12 brani nelle prime 13 posizioni (dati diffusi da Fimi/GfK Italia)".

"Per la prima volta in undici anni in major sono al primo posto in classifica — ha commentato su Instagram il rapper —. Per mille congiunzioni astrali negative di vario tipo non mi era mai capitato. Negli anni mi avete sempre e comunque tributato un enorme successo e riconosciuto tutto, a prescindere dai numeri. Questa volta però i pianeti si sono allineati eccome e il disco è volato in alto ovunque, avete seguito il suo percorso, e l’avete fatto vostro. La cosa che più mi rende felice sono i messaggi che mi stanno arrivando, il fatto che tutto quello che ho messo nel disco è arrivato forte e chiaro. E lo possono vedere tutti. Questo numero uno è importante per me, ma ancora più importante è arrivarci con un album così denso e vissuto — ha proseguito —. Non vedo l’ora di portarlo in tour: lì davvero ci vedremo di persona e sarà il momento di festeggiare assieme sul serio. La vita è molto strana e forse, proprio per questo, è così bella".